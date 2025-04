Mehr als fünf Jahre nach dem Terroranschlag auf die Synagoge in Halle soll ein 19-Jähriger eine erneute Attacke auf das jüdische Gotteshaus der Stadt geplant haben. Es kommt zur Festnahme.

red/AFP/dpa 29.04.2025 - 10:40 Uhr

Wegen eines geplanten rechtsextremistisch motivierten Anschlags auf die Synagoge in Halle an der Saale ist ein 19-Jähriger in der Schweiz festgenommen worden. Er soll zwischen Juli vergangenen Jahres und Februar seine Anschlagspläne wiederholt in einer Telegram-Chatgruppe angekündigt und sich eine Langwaffe beschafft haben, wie die Staatsanwaltschaft Halle am Dienstag mitteilte.