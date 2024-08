Der Aufbau des Circus Roncalli in Ludwigsburg startet. Für besonderes Aufsehen sorgte die Anreise am Bahnhof in Kornwestheim. Über 100 Wagen kamen an – die ungewöhnlichen Bilder.

Lea Krug 01.08.2024 - 14:40 Uhr

Zirkuswagen an Zirkuswagen – über 750 Meter misst der Tross. In Kornwestheim an der alten Autozuganlage begann am Mittwochmorgen das Entladen des großen Roncalli-Zuges. Über die Schiene war der Zirkus am Dienstag aus Köln in den Landkreis angereist. In wenigen Tagen schon sollen die Aufführungen am Ludwigsburger Schloss starten.