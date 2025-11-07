Ein Ehepaar aus Baden-Württemberg verliert seine gesamten Ersparnisse an Anlagebetrüger: Mehrere Hunderttausend Euro flossen an Kriminelle.
07.11.2025 - 16:18 Uhr
Anlagebetrüger haben ein Ehepaar aus Baden-Württemberg um mehrere 100.000 Euro geprellt. Die Eheleute hätten mit dem mittleren sechsstelligen Geldbetrag ihre gesamten Ersparnisse verloren, teilte die Polizei in Aalen am Freitag mit. Das Geld hätten beide für einen Wohnungskauf anlegen wollen. Auf das betrügerische Anlageangebot stießen sie im Internet.