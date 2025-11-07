Ein Ehepaar aus Baden-Württemberg verliert seine gesamten Ersparnisse an Anlagebetrüger: Mehrere Hunderttausend Euro flossen an Kriminelle.

Anlagebetrüger haben ein Ehepaar aus Baden-Württemberg um mehrere 100.000 Euro geprellt. Die Eheleute  hätten mit dem mittleren sechsstelligen Geldbetrag  ihre gesamten Ersparnisse verloren, teilte die Polizei in Aalen am Freitag mit. Das Geld hätten beide für einen Wohnungskauf anlegen wollen. Auf das betrügerische Anlageangebot stießen sie im Internet. 

 

Die Betrüger gaben sich demnach als ausländische Finanzfirma aus, die tatsächlich bereits seit 2023 nicht mehr existiert. Die Eheleute überwiesen das Geld schließlich auf fünf niederländische Konten. Nach der Überweisung konnten sie nicht mehr auf die Konten zugreifen. Der Kontakt zu den Betrügern riss ab. 