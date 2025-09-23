An den vier Adventswochenenden werden auf dem Leonberger Marktplatz Hütten aufgestellt, die Vereine und Organisationen bewirtschaften dürfen. Die Anmeldefrist hat begonnen.

Das Leonberger Adventsdörfle geht in diesem Jahr in die nächste Runde – diesmal wieder an allen vier Adventswochenenden. Leonberger Vereine, Organisationen und Schulklassen können sich ab sofort dafür anmelden und dabei mithelfen, den historischen Marktplatz in der Altstadt jeweils von Freitag bis Sonntag in ein weihnachtliches Dorf zu verwandeln.

Wer darf die Hütten beim Adventsdörfle nutzen? Pro Wochenende stehen bis zu neun Hütten zur Verfügung. Die Vergabe erfolgt ausschließlich an Leonberger Vereine, Schulklassen und Organisationen. Voraussetzung ist der Verkauf von Getränken und mindestens einer warmen Speise. Ein zusätzlicher Verkauf von Waren ist ebenfalls möglich.

Wie läuft das mit Tassen, Tellern und Besteck?

Leih-Tassen und -Speiseschalen stellt die Stadt zur Verfügung. „Das schmutzige Geschirr kann unkompliziert gegen sauberes in gleicher Anzahl getauscht werden“, schreibt die Verwaltung. Wenn erforderlich, kann auch eigenes Geschirr verwendet werden. Die Reinigung des Geschirrs erfolgt nach Absprache mit der Stadt. Wichtig: Da die Speiseschalen nicht für Suppe geeignet sind, bitten die Organisatorinnen zwecks Absprache um Rückmeldung. Bei Bedarf werden günstige Suppenschalen und Löffel angeschafft. Sie sollen dann auch bei weiteren Veranstaltungen zum Einsatz kommen.

Wann genau steigt das Adventsdörfle auf dem Leonberger Marktplatz?

Je nach Teilnahmeinteresse soll das Adventsdörfle an den vier Adventswochenenden, also vom 28. bis 30. November, 5. bis 7. Dezember, 12. bis 14. Dezember sowie 19. bis 21. Dezember, geöffnet sein. Dann gelten folgende Öffnungszeiten: Freitag, 17 bis 22 Uhr; Samstag, 14 bis 22 Uhr; Sonntag, 11 bis 19 Uhr.

Auch Schulklassen dürfen mitmachen: Im vergangenen Jahr besserten die Abiturienten des Johannes-Kepler-Gymnasiums ihre Jahrgangskasse auf. Foto: Simon Granville

Was braucht die Stadt von den Teilnehmenden vorab?

Die Stadtverwaltung teilt die Stände ein. Der Vielfalt wegen ist das Speisenangebot dafür relevant. „Daher ist die zusätzliche Angabe eines alternativen Speisenangebotes auf dem Teilnahmebogen hilfreich“, heißt es von der Stadt. Wünsche für den Belegungsplan würden nach Möglichkeit berücksichtigt.

Gibt es auch ein Rahmenprogramm?

Die zwei gewerblichen Gastro-Hütten der „Zweitwohnung“ und des „Irish Pub“ sind in diesem Jahr über die gesamte Advents- und Weihnachtszeit vertreten. Zudem werden nach dem zweiten Adventswochenende Weihnachtsbäume am oberen Marktplatz verkauft. Beiträge zum Rahmenprogramm von Vereinen, Organisationen oder Schulklassen sind ausdrücklich erwünscht.

Gibt’s neben leckerem Essen auch schöne Dinge zu kaufen?

Ja. Auf dem oberen Marktplatz können Personen mit kreativem Hobby, Kleinunternehmer und Gewerbetreibende mit weihnachtlichem oder winterlichem Sortiment jeweils freitags und samstags ihre Waren anbieten. Das sei dieses Jahr zur Ergänzung des kulinarischen Angebots geplant – und ausdrücklicher Wunsch aus der Bürgerschaft gewesen, schreibt die Stadt. Eine Abfrage für alle Anbieter mit weihnachtlichem Angebot laufe derzeit.

Wo und wie kann man sich anmelden?

Interessierte können sich per E-Mail an markt@leonberg.de melden. Sie erhalten das Anmeldeformular, sofern die Voraussetzungen passen. Anmeldeschluss ist am 10. Oktober. Dann werden die Wochenenden eingeteilt und die Stände-Zusammensetzung festgelegt. Rückfragen gehen an Stefanie Schneider (0 71 52/9 90 23 54, markt@leonberg.de), Nadja Reichert (0 71 52/9 90 10 16, n.reichert@leonberg.de) oder Daniela Hofmann (0 71 52/9 90 14 07, d.hofmann@leonberg.de).