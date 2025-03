Auch bei der dritten Ausgabe unserer neuen Talk-Reihe „Gespräche im Gottlieb – Stuttgarter Sportstars hautnah erleben“ haben wir hochkarätige Gäste: Am 17. März kommen Volleyball-Nationalspielerin Pia Kästner und Triple-Trainer Konstantin Bitter nach Bad Cannstatt.

Jochen Klingovsky 01.03.2025 - 12:00 Uhr

Die Volleyball-Saison geht in ihre entscheidende Phase – auch für Pia Kästner und Konstantin Bitter. Die Zuspielerin, der Trainer und das restliche Team des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart starten am 22. März in die Play-offs um die Meisterschaft. Ob es mit der Titelverteidigung klappt? Auch diese Frage beantworten die beiden in unserer neuen Talk-Reihe „Gespräche im Gottlieb – Stuttgarter Sportstars hautnah“ am Montag, 17. März ab 19 Uhr im Café „Gottlieb“ in Bad Cannstatt. Und Sie können dabei sein!