Welche weiterführende Schule ist die richtige fürs eigene Kind? Hier finden Eltern alle wichtigen Informationen auf einen Blick – auch zu den Profilen der Gymnasien.
13.01.2026 - 14:44 Uhr
In diesen Wochen erfahren die Eltern von Viertklässlern, auf welcher Schulform die Klassenlehrkraft ihr Kind sieht. Dann müssen sie die Entscheidung fällen: Auf welcher Schule sollen sie es anmelden? Das einzige, was für die meisten Eltern momentan klar sein dürfte, sind die Termine: Vom 9. bis 12. März muss an den staatlichen Schulen die Anmeldung erfolgen. Ausnahme: das Kind ist hochbegabt.