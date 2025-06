Sein Ziel ist ein WM-Kampf. Wie nah ist er dran? Das erzählen der Boxer Simon Zachenhuber und sein Trainer Conny Mittermeier in unserer Talk-Reihe „Gespräche im Gottlieb“ am 23. Juni.

Soll ja keiner sagen, Simon Zachenhuber könne nur hart und wuchtig. Zwar ist genau das gefragt, wenn der 26-Jährige im Boxring steht. Der gebürtige Landshuter hat aber auch schon bewiesen, dass er auch ganz andere Talente hat. Vor vier Jahren, als wegen der Corona-Pandemie kaum Boxveranstaltungen stattfinden konnten, schwang er das Tanzbein in der RTL-Show „Let’s dance“.

Auch darum wird es gehen, wenn der Boxer am 23. Juni zu Gast ist im Café Gottlieb in Stuttgart-Bad Cannstatt (König-Karl-Straße 35, direkt an der U-Bahn-Haltestelle Daimlerplatz). Um 19 Uhr steigt die vierte Auflage unserer Talk-Reihe „Gespräche im Gottlieb – Stuttgarter Sportstars hautnah“. Vor allem aber wird Simon Zachenhuber über seinen sportlichen Weg berichten. Den bisherigen, aber auch jenen, den er noch gehen möchte.

Sie können live dabei sein! Anmeldungen zu der Veranstaltung sind unter folgendem Link möglich: zeitung-erleben.de/sporttalk (ohne Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich, die Plätze sind begrenzt). Das Gespräch führt Dirk Preiß, Themenkoordinator des Redaktionsteams Sport der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten.

Simon Zachenhuber kommt übrigens nicht allein. Er bringt jenen Mann mit, in dessen Hände er vor Jahren seine Boxkarriere gelegt hat. Conny Mittermeier betreut den Bayern, seit dieser im Alter von 19 Jahren beschloss, Profiboxer zu werden. Einen Amateurkampf hatte der frühere Schwimmer und Kickboxer bis dahin nicht bestritten.

Seitdem lebt und trainiert Simon Zachenhuber also in Stuttgart. Alle seine 26 Kämpfe hat er gewonnen, 16 davon durch K. o. – und das Ziel ist klar: Der Supermittelgewichtler will um einen WM-Titel boxen. Was ihm dafür noch fehlt? Was ihm sein Trainer zutraut? Wie es ist, sich nach oben zu boxen? All das gilt es zu erfahren – am 23. Juni im Café Gottlieb.

Bei der Auftaktveranstaltung Mitte Oktober 2024 waren Olympiasiegerin Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik) und Paralympicssieger Maurice Schmidt (Rollstuhlfechten) zu Gast, beim zweiten Talk Ende Dezember dann Zehnkampf-Superstar Leo Neugebauer und die erfolgreiche VfB-Kugelstoßerin Alina Kenzel. Im März dieses Jahres sprachen Zuspielerin Pia Kästner und Trainer Konstantin Bitter von Allianz MTV Stuttgart über die damals anstehenden Play-offs in der Volleyball-Bundesliga.