Das Derby in der Handball-Bundesliga naht. Zwei Tage zuvor sind Coach Misha Kaufmann und Spieler Kai Häfner vom TVB Stuttgart Gast der Talkreihe unserer Redaktion. Seien Sie dabei!

Die vergangene Saison war ein Nervenspiel – fast bis zur letzten Sekunde. Danach war klar: Der TVB Stuttgart spielt weiter in Handball-Bundesliga, die gemeinhin als die beste Liga der Welt gilt. In diesem elitären Kreis dabei zu sein, ist schon eine Leistung – auf Dauer aber nicht der Anspruch des TVB. Der Club, der vor Jahren aus Waiblingen-Bittenfeld nach Stuttgart umgezogen ist, will endlich den entscheidenden nächsten Schritt machen und sich Richtung oberes Mittelfeld entwickeln. Dafür haben die Verantwortlichen vor dieser Saison einiges umgekrempelt.

Misha Kaufmann heißt der Mann, der nun sportlich das Sagen hat und den TVB als Trainer nach vorne bringen soll. Der Schweizer gilt als Coach mit durchaus unkonventionellen Ansätzen – auf die sich auch die Routiniers im Kader einstellen mussten. Einer von ihnen ist nach wie vor einer der Schlüsselspieler des Teams: Ex-Nationalspieler Kai Häfner.

Wie läuft die bisherige Zusammenarbeit? Wohin soll die Reise des TVB gehen? Wie kommt der neue Coach an? Welches Potenzial hat der Handball-Standort Stuttgart? Über all diese Fragen diskutieren Misha Kaufmann und Kai Häfner am 16. September – bei unserer Talkreihe „Gespräche im Gottlieb – Stuttgarter Sportstars hautnah“. Zum fünften Mal sind wir im Café Gottlieb in Stuttgart-Bad Cannstatt (König-Karl-Straße 35, direkt an der U-Bahn-Haltestelle Daimlerplatz) zu Gast. Los geht’s um 19 Uhr.

Sie können live dabei sein! Anmeldungen zu der Veranstaltung sind unter folgendem Link möglich: zeitung-erleben.de/sporttalk (ohne Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich, die Plätze sind begrenzt). Das Gespräch führt Dirk Preiß, Managing Editor Sport der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten.

Zwei Tage nach dem Talk empfängt der TVB Stuttgart übrigens das Team von Frisch Auf Göppingen zum Derby in der Porsche-Arena. Auch dieses Match um die Vorherrschaft in Württemberg wird sicher ein Thema an diesem Abend sein.

Bei der Auftaktveranstaltung der Reihe Mitte Oktober 2024 waren Olympiasiegerin Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik) und Paralympicssieger Maurice Schmidt (Rollstuhlfechten) zu Gast, beim zweiten Talk Ende Dezember dann Zehnkampf-Superstar Leo Neugebauer und die erfolgreiche VfB-Kugelstoßerin Alina Kenzel. Im März dieses Jahres sprachen Zuspielerin Pia Kästner und Trainer Konstantin Bitter von Allianz MTV Stuttgart über die damals anstehenden Play-offs in der Volleyball-Bundesliga, ehe zuletzt der Boxer Simon Zachenhuber gemeinsam mit seinem Trainer Conny Mittermeier zu Gast waren.