Das Derby in der Handball-Bundesliga naht. Zwei Tage zuvor sind Coach Misha Kaufmann und Spieler Kai Häfner vom TVB Stuttgart Gast der Talkreihe unserer Redaktion. Seien Sie dabei!
08.09.2025 - 16:30 Uhr
Die vergangene Saison war ein Nervenspiel – fast bis zur letzten Sekunde. Danach war klar: Der TVB Stuttgart spielt weiter in Handball-Bundesliga, die gemeinhin als die beste Liga der Welt gilt. In diesem elitären Kreis dabei zu sein, ist schon eine Leistung – auf Dauer aber nicht der Anspruch des TVB. Der Club, der vor Jahren aus Waiblingen-Bittenfeld nach Stuttgart umgezogen ist, will endlich den entscheidenden nächsten Schritt machen und sich Richtung oberes Mittelfeld entwickeln. Dafür haben die Verantwortlichen vor dieser Saison einiges umgekrempelt.