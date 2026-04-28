Ein Muttertagskuchen, gebacken am Bodensee, produziert in Böblingen, soll den SWR rocken. Zumindest wenn es nach dem Produzenten Philip Fricker geht. Der ist mit seiner Firma Film & Media längst ein alter Hase im Filmgeschäft, startete mit der Jugendsendung „Klub Konkret“, machte Werbefilme, arbeitete mit dem Böblinger Starkoch Timo Böckle und hatte dann eine weitere Idee: Eine Back-Show mit dem Titel „Bake and Cake“, in der jemand für jemand etwas macht: Also einen genauen Adressaten und ein Backwerk, das auf ihn zugeschnitten ist.

Das heißt eine Hochzeitstorte für ein Brautpaar, eine Siegestorte für die Jugendmannschaft, eine Abschiedstorte für den Kollegen und jetzt eben auch eine Muttertagstorte, selbstredend für wen die ist, und wer es noch nicht im Kalender hat: 10. Mai ist Muttertag.

In der Backstube steht Anne Blatter-Miredin

Diese Idee samt dem filmischen Konzept legte er dem SWR-Fernsehen vor. Es wurde für gut befunden und Philip Fricker schob eine Kostenkalkulation nach. Die wurde auch für gut befunden.

Nach wie vor ist das Fernsehen einer der Hauptauftraggeber für die deutschen Filmemacher. Das finanzielle Risiko ist dabei auf mehreren Schultern verteilt. Ein Produzent wie Philip Fricker nimmt mit seiner Firma einen Auftrag an und stellt ihn zum vereinbarten Preis fertig. Wenn er statt der geplanten drei Drehtage sechs Drehtage braucht, weil die Kamera kaputt ist, der Hauptdarsteller krank oder der Drehort in einer Erdbebenspalte verschwunden ist, um es mal etwas plakativ zu formulieren, dann hat er halt Pech gehabt und bleibt auf den Mehrkosten sitzen.

Sprüht nicht nur Sahne, sondern auch viel Energie

Auch so kann man Blümchen überreichen. Foto: Film & Media

Philip Fricker hatte Glück, vor allem weil der SWR seine Protagonistin Anne Blatter-Miredin aus Gottmadingen gut fand, die auch er gut fand, nicht nur, weil sie als Influencerin Erfahrung vor der Kamera besitzt, sondern weil sie es schaffte, nach einem langen Arbeitstag und einem harten Drehtag noch voller Energie zu sprühen.

Zunächst wolle Philip Fricker in der Backstube ihrer Konditorei drehen, doch erschien ihm das zu steril und zu kühl. Eine Bilderbuch-Bauern-Backstube wollte er auch nicht, weil dann der Hintergrund zu sehr ablenkte und dann entschied er sich für eine Ferienwohnung in der Nähe von Gottmadingen mit einer Einrichtung, die der Produzent als „Architekten-Stil“ bezeichnet.

Große Fenster gaben gutes Licht, und Philip liebt es, in seine Trickkiste zu greifen. Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera verwandelt er Mehlstaub in kleine fliegende Körnchen, fallenden Teig in schwebende Zeppeline und dann gibt es noch ein Objektiv, das aussieht wie ein Rührstab. Damit konnte er perfekt ausgeleuchtete Makro-Aufnahmen machen von den Details der Zuckerbäckerei.

Etwas Gartenblume an die Buttercreme

Der Clou an Anne Blatter-Miredins Muttertagskuchen waren getrocknete und gepresste Gartenblumen auf der Buttercreme. Wobei hier, dem Nachahmer sei’s gesagt, ein paar botanische Kenntnisse nicht schaden, damit statt essbarer Stiefmütterchen nicht Giftgewächse den Kuchen zieren.

Was ist das Besondere dieser Kochshow made in Böblingen unter all den anderen Formaten, die nachmittags über den Bildschirm laufen? Philip Fricker versucht es so in Worte zu fassen: Er zeigt die Kameras und sich selbst als Protagonisten, es muss nicht immer alles klappen, Pannen werden nicht überspielt, sondern locker ins Programm aufgenommen, durch seine spezielle Schneidetechnik soll die Show Tempo bekommen und Witz.

Früh um 2.25 Uhr läuft die Show im SWR am Mittwoch, 29. April, und dann ebenfalls am Mittwoch um 16 Uhr bei ARD Food. Und wenn es genügend Klicks und Einschaltquoten gibt, könnte das der Beginn einer sehr langen Freundschaft zwischen Philip Fricker, Anne Blatter-Miredin und der edlen Kunst der Konditorei werden.