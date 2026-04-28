Anne Blatter-Miredin am Set Butter und Blumen: Back-Show made in Böblingen
Bake and Cake heißt die neue Fernseh-Show, die von Philip Fricker aus Böblingen produziert wird. Am Mittwoch geht sie an den Start.
Bake and Cake heißt die neue Fernseh-Show, die von Philip Fricker aus Böblingen produziert wird. Am Mittwoch geht sie an den Start.
Ein Muttertagskuchen, gebacken am Bodensee, produziert in Böblingen, soll den SWR rocken. Zumindest wenn es nach dem Produzenten Philip Fricker geht. Der ist mit seiner Firma Film & Media längst ein alter Hase im Filmgeschäft, startete mit der Jugendsendung „Klub Konkret“, machte Werbefilme, arbeitete mit dem Böblinger Starkoch Timo Böckle und hatte dann eine weitere Idee: Eine Back-Show mit dem Titel „Bake and Cake“, in der jemand für jemand etwas macht: Also einen genauen Adressaten und ein Backwerk, das auf ihn zugeschnitten ist.