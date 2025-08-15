 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. So kann man Babys auch fotografieren

Anne Geddes in Tübingen So kann man Babys auch fotografieren

Anne Geddes in Tübingen: So kann man Babys auch fotografieren
1
Eine Terrakotta-Armee aus süßen Babys – ein legendäres Foto von Anne Geddes Foto: Anne Geddes Foto:  

Anne Geddes hat als Fotografin einen Trend gesetzt: Heute imitieren viele Eltern ihren Stil und inszenieren ihre Babys in lustigen Situationen.

Kultur: Adrienne Braun (adr)

Allein aus logistischer Sicht war es eine wahre Meisterleistung. 1992 hatte Anne Geddes die verrückte Idee, Dutzende Babys in Blumentöpfen zu fotografieren. E-Mail gab es noch nicht, also startete sie einen Aufruf im Radio und schaffte zahllose Terrakottakübel in eine Halle. Schließlich gelang es: Die Eltern setzten die Kleinen flugs in die Töpfe, eilten zur Seite – und Anne Geddes hatte genau zwei Minuten Zeit, um die Schar zu fotografieren.

 

Auf der Suche nach dem etwas anderen Babyfoto

Das legendäre Foto darf natürlich nicht fehlen im Neuen Kunstmuseum Tübingen, das eine Retrospektive von Anne Geddes zeigt: „Until Now“. Eine stattliche Auswahl mit rund 150 Bildern repräsentiert das Schaffen der 68-Jährigen, die als junge Frau in Australien ihr Geld mit Kinderporträts verdiente.

Geddes war ehrgeizig, deshalb suchte sie nach einer eigenen Handschrift, um sich abzusetzen. So entstand eine so kuriose wie erfolgreiche Idee: Babys inszeniert als Tiere, als Pflanzen oder in allerhand weiteren ulkigen Situationen.

Die Zwillinge Rhys und Grant im Kohl Foto: Geddes

Und so setzte Anne Geddes zum Beispiel zwei Babys in Kohlköpfe hinein, dann wieder verwandelte sie sie in Bienen, Rosenblüten oder Feen. Für eine Serie mit Sternzeichen posiert ein kleiner Leo im Löwenkostüm in der knallgelben Blüte einer Sonnenblume. Immer wieder scheinen die Kleinen mitten in einer Blume zu sitzen, dann wieder scheinen sie selbst eine Wasserlilie zu sein. Und mit diesen Baby-Motiven, die mal witzig zugespitzt sind, mal poetisch und verträumt, hat Anne Geddes einen wahren Hype ausgelöst. Heute kopieren Eltern ihre Ideen gern und verjuxen den Nachwuchs selbst mit kuriosen Requisiten.

Familienleben in Stuttgart

Familienleben in Stuttgart

Mehr lesen»

Unsere Empfehlung für Sie

Alexandra Klein: „Manche nennen mich Babyflüsterin“

Babyfotografin Säuglinge im Sucher – „Manche nennen mich Babyflüsterin“

Babyfotografin in der Stuttgarter Frauenklinik: Zwei Tage nach der Geburt fahren Mütter, Väter und Geschwisterkinder meist Gefühlskarrussel. Deshalb ist Kleins Job viel mehr, als nur im richtigen Moment auf den Auflöser zu drücken.

Auch kommerziell ist Geddes’ Methode extrem erfolgreich. 19 Millionen Bücher und 13 Millionen Kalender hat sie weltweit verkauft, dazu kommen zahllose Adressbücher, Fotoalben, Postkarten.

Nur eines ist ihr bisher versagt geblieben: Erfolg im Museumskontext. Sie sei oft belächelt worden, sagt Anne Geddes. Ihre Fotos wurde immer wieder als „unerträglich süß“ und kitschig bezeichnet. Tatsächlich bedient sie eher Werbeästhetik und verzichtet auf subtile Zwischentöne zugunsten des Überraschungseffekts.

19 Millionen Bücher und 13 Millionen Kalender hat Anne Geddes weltweit verkauft Foto: Geddes

Jetzt ist Anne Geddes ist eigens aus New York nach Tübingen gereist, weil sie zum ersten Mal museal im großen Stil gewürdigt wird. Das neue Privatmuseum will mit populären Positionen die Massen anlocken, denen bei der Geddes-Schau sicher das Herz aufgehen wird.

Denn sie feiert nicht nur den weichen Speck der Babys, sondern auch Mutterschaft und neues Leben an sich. Schützen und Umhüllen ist deshalb ein wichtiges Kompositionsprinzip von Anne Geddes, die Babys auch in Nester gelegt oder in eiförmige Stoffe gehüllt hat.

„Jack hält Maneesha“ Foto: Anne Geddes

Eines ihrer besten Fotos hat dagegen durchaus existenzielle Dimension: In einer großen Männerhand schläft entspannt ein winziges Frühchen und vermittelt beeindruckend Zuversicht und Lebenskraft.

Ausstellung

Anne-Geddes-Retrospektive „Until Now“
Neues Kunstmuseum Tübingen, Schaffhausenstraße 123, bis 21. September, geöffnet Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Weitere Themen

Erich-Kästner-Stück in Ludwigsburg: Lohnt sich „Emil und die Detektive“ im Cluss-Garten?

Erich-Kästner-Stück in Ludwigsburg Lohnt sich „Emil und die Detektive“ im Cluss-Garten?

Kristo Šagor inszeniert „Emil und die Detektive“ im Ludwigsburger Cluss-Garten als historisch verpflichtetes Körper- und Erzähltheater.
Von Kathrin Horster
„Willkommen um zu bleiben“: Franz-Kafka-Hommage im Kino: Sinnsuche in der Geisterbahn

„Willkommen um zu bleiben“ Franz-Kafka-Hommage im Kino: Sinnsuche in der Geisterbahn

Tallulah Hazekamp Schwabs Kafka-Hommage „Willkommen um zu bleiben“ ist ein literarisch inspirierter, komischer Albtraum wie auf Droge. Ist das auch gut?
Von Kathrin Horster
Washington: Kennedy-Center: Der Herr aller Ränge

Washington: Kennedy-Center Der Herr aller Ränge

Donald Trump baut das Washingtoner Kennedy-Center zu seinem persönlichen Showtheater um: Er cancelt Drag-Shows, wählt rechte Preisträger aus und moderiert die Galaveranstaltung.
Von Karl Doemens
Italien: In der Via Pietro residiert Mailands Matriarchat

Italien In der Via Pietro residiert Mailands Matriarchat

Vor 50 Jahren wurde die erste Frauenbuchhandlung Italiens gegründet. Bis heute hält die Libreria Delle Donne die feministischen Ideen ihrer Gründerinnen lebendig.
Von Almut Siefert
Vor dem AC/DC-Konzert in Karlsruhe: Der Sänger Brian Johnson ist ein Glücksfall für AC/DC!

Vor dem AC/DC-Konzert in Karlsruhe Der Sänger Brian Johnson ist ein Glücksfall für AC/DC!

Brian Johnson hat mit seinem soliden Gesang der Band AC/DC endlos scheinende Reproduzierbarkeit geschenkt. Manche Fans halten den Sänger aber für einen unvollständigen Ersatzmann.
Von Michael Werner
Schwarzwald-Kultserie: „Fallers“-Urgestein Wolfgang Hepp hört auf

Schwarzwald-Kultserie „Fallers“-Urgestein Wolfgang Hepp hört auf

Wolfgang Hepp verlässt nach mehr als 30 Jahren die Schwarzwald-Kultserie „Die Fallers“. In Folge 1299 ist er zum letzten Mal als Hermann Faller zu sehen.
„Das Kanu des Manitu“ im Kino: „Sagen’s bitte nicht Indianer!“ Was taugt die Fortsetzung von Bullys Kultfilm?

„Das Kanu des Manitu“ im Kino „Sagen’s bitte nicht Indianer!“ Was taugt die Fortsetzung von Bullys Kultfilm?

Abahachi und Ranger reiten in „Das Kanu des Manitu“ wieder durchs Kino. Aber ist die Fortsetzung von Bully Herbigs „Der Schuh des Manitu“ auch politisch korrekt genug für 2025?
Von Gunther Reinhardt
Jugendbuchtipp: „Erebos 3“: Ursula Poznanski wirft das übermächtige Computerspiel wieder an

Jugendbuchtipp „Erebos 3“: Ursula Poznanski wirft das übermächtige Computerspiel wieder an

Die Jugendbuchautorin Ursula Poznanski setzt ihren erfolgreichsten Thriller mit einem dritten Band fort. Lohnt die Lektüre von „Erebos 3“?
Von Andrea Kachelrieß
Buchtipp: „Heimat“: Wie wird man zur Tradwife? Geschichte einer Radikalisierung

Buchtipp: „Heimat“ Wie wird man zur Tradwife? Geschichte einer Radikalisierung

Hannah Lühmann erzählt in ihrem frappierenden Roman „Heimat“ von der großen Versuchung der Regression.
Von Stefan Kister
„Alien: Earth“ bei Disney+: So gut! So gruselig! Darum sollten Sie die neue „Alien“-Serie schauen

„Alien: Earth“ bei Disney+ So gut! So gruselig! Darum sollten Sie die neue „Alien“-Serie schauen

Gibt es nicht schon genug Ableger zu Ridley Scotts Sci-Fi-Schocker „Alien“ aus dem Jahr 1979? Nein! Und die Serie „Alien: Earth“ bei Disney+ kann es beweisen.
Von Gunther Reinhardt
Weitere Artikel zu Foto
 