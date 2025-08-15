Anne Geddes in Tübingen So kann man Babys auch fotografieren
Anne Geddes hat als Fotografin einen Trend gesetzt: Heute imitieren viele Eltern ihren Stil und inszenieren ihre Babys in lustigen Situationen.
Allein aus logistischer Sicht war es eine wahre Meisterleistung. 1992 hatte Anne Geddes die verrückte Idee, Dutzende Babys in Blumentöpfen zu fotografieren. E-Mail gab es noch nicht, also startete sie einen Aufruf im Radio und schaffte zahllose Terrakottakübel in eine Halle. Schließlich gelang es: Die Eltern setzten die Kleinen flugs in die Töpfe, eilten zur Seite – und Anne Geddes hatte genau zwei Minuten Zeit, um die Schar zu fotografieren.