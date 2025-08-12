Anonyme Beschwerde in Benningen: „Bin nervlich völlig erschöpft“: Hilferuf wegen Lärm aus der Kelter

Wenn die Vorwürfe des anonymen Hinweisgebers stimmen, haben die Anwohner rund um die Benninger Kelter in den Abendstunden häufig wenig zu lachen. In seiner Mail ist nämlich von „massiven Ruhestörungen“ die Rede. „Jede Veranstaltung, die dort passiert, überschreitet die vorgeschriebene gesetzliche Uhrzeit, mit offenen Türen und Fenstern, lauter Musik, Stimmengewirr und keinerlei Rücksicht auf die Nachbarschaft“, erklärt der Bürger, der nach eigenen Angaben von dem angeblichen Remmidemmi selbst betroffen ist. Die Nachtruhe um 22 Uhr werde „vollständig ignoriert“, behauptet er.