Anrufbetrug in Stuttgart Falsche Bankmitarbeiter an der Haustür – und einer vor Gericht
Ein 30-Jähriger soll älteren Opfern die EC-Karten abgenommen haben, nachdem sie von Anrufbetrügern reingelegt wurden. Ihm drohen vier bis fünf Jahre Haft.
Ein 30-Jähriger soll älteren Opfern die EC-Karten abgenommen haben, nachdem sie von Anrufbetrügern reingelegt wurden. Ihm drohen vier bis fünf Jahre Haft.
Der Beutezug des falschen Bankmitarbeiters endet an der S-Bahn-Station Schwabstraße. Polizeibeamte nehmen den 30-Jährigen fest, und noch am selben Tag erlässt ein Richter Haftbefehl. Der Vorwurf: gewerbsmäßiger Bandenbetrug. Der Mann aus Syrien soll zu einer Gruppierung gehören, die arbeitsteilig ältere Menschen mit einer speziellen Masche hereinlegt: Falsche Bankmitarbeiter rufen an, versetzen ihre Opfer am Telefon in Aufregung, und Komplizen – dazu soll der 30-Jährige gehören – holen deren EC-Karten ab. Der Schaden allein in seinem Fall soll bei 32 000 Euro liegen.