Die Anschläge auf die Gas-Pipelines in der Ostsee hatten 2022 weltweit Schlagzeilen gemacht. Im Sommer wurde ein Ukrainer in Italien verhaftet. Jetzt ist er an Deutschland überstellt.
Nach mehr als drei Monaten Untersuchungshaft hat Italien den mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge auf die Nord-Stream-Gasleitungen 2022 in der Ostsee an Deutschland ausgeliefert. Der 49 Jahre alte Ukrainer wurde von den italienischen Behörden der deutschen Polizei überstellt. Dies wurde von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bestätigt. Die Anschläge hatten vor drei Jahren weltweit Schlagzeilen gemacht.