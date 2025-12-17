Der einzige überlebende Attentäter vom Bondi Beach ist aus dem Koma erwacht. Wird er zu den Hintergründen des Anschlags aussagen?
17.12.2025 - 07:20 Uhr
Drei Tage nach dem verheerenden Anschlag am Bondi Beach in Sydney wollen die Ermittler heute den einzigen überlebenden Attentäter verhören. Der von Sicherheitskräften angeschossene Terrorist Naveed Akram erwachte gestern aus dem Koma. Die Ermittler hoffen, dass der 24-Jährige aussagen wird und neue Erkenntnisse zu den Hintergründen des Anschlags mit 15 Todesopfern liefert.