Der überlebende Täter vom Bondi Beach in Sydney ist jetzt in einem Gefängnis. Er ist wegen 15-fachen Mordes angeklagt. Er wurde bisher im Krankenhaus bewacht.

red/dpa 22.12.2025 - 07:21 Uhr

Der wegen des Terroranschlags in Sydney angeklagte Täter wurde vom Krankenhaus in ein Gefängnis gebracht. Der 24-Jährige sei in eine Justizvollzugsanstalt im Osten von Sydney verlegt worden, gab die Polizei bekannt. In dem Komplex befindet sich das Long Bay Hospital, ein Hochsicherheitstrakt für medizinische und psychiatrische Fälle.