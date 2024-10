Einen Anschlag mit Schusswaffen soll ein Mann aus Libyen mit Kontakten zur Terrororganisation Islamischer Staat geplant haben. Im Visier stand nach Angaben der Ermittler die israelische Botschaft.

red/dpa 20.10.2024 - 18:07 Uhr

Weil er einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben soll, kommt ein mutmaßlicher IS-Unterstützer in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe habe Haftbefehl gegen den Libyer erlassen, sagte eine Sprecherin des Generalbundesanwalts der Deutschen Presse-Agentur.