Der Anschlag auf Robert Fico erschütterte im Mai 2024 das Land. Der Täter sprach vor Gericht lediglich von einer „Warnung“. Die Anklage wertete Attentat als Terrorismus.
21.10.2025 - 10:26 Uhr
In der Slowakei hat ein Gericht den Attentäter des Anschlags auf Ministerpräsident Robert Fico zu 21 Jahren Haft verurteilt. Der Richter in der Stadt Banska Bystrica sah den Tatbestand des Terrorismus erfüllt, wie slowakische Medien am Dienstag berichteten. Beobachter schätzen, dass der 72-Jährige in Berufung geht.