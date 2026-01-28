In langen, teils wirren Ausführungen stellt der Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt vor Gericht seine Sicht der Dinge dar. Welche Bedeutung könnte das für das Urteil haben?
Der Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt ist nach einem Gutachten schuldfähig und weiterhin gefährlich. Er werde darlegen, dass beim Angeklagten keine Gründe für eine Schuldminderung oder Schuldunfähigkeit vorlägen, erklärte der psychiatrische Sachverständige Bernd Langer zu Beginn seiner Ausführungen im Prozess gegen Taleb al-Abdulmohsen vor dem Landgericht Magdeburg. Zudem gehe weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit von dem 51-Jährigen aus.