Nach dem Anschlag auf das Berliner Stromnetz fragen sich viele, wie anfällig die Stromleitungen in Deutschland sind – und wie man sie besser schützen kann.
06.01.2026 - 13:48 Uhr
In diesen Tagen bleibt es dunkel im Berliner Südwesten, der Stromausfall vom 3. Januar ist noch immer nicht behoben. Zeitweise waren 45.000 Haushalte ohne Strom; bis alle Reparaturen abgeschlossen sind, dauert es wohl noch bis zum Donnerstag. Behörden gehen davon aus, dass es die linksextremistische „Vulkangruppe“ war, die mit einem Brandanschlag einige wichtige Stromleitungen zerstört hat.