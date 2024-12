Fünf Menschen starben bei dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, mehr als 200 Personen wurden verletzt. Die Trauer und die Anteilnahme sind groß.

red/dpa 22.12.2024 - 13:29 Uhr

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sind Trauer und Anteilnahme in der Stadt weiter groß. Am Sonntagmittag kamen mehrere hundert Menschen zu einer Mahnwache an der Johanniskirche zusammen, dem zentralen Ort der Trauer in Magdeburg. Familien waren dabei, Menschen jeden Alters. Viele hatten Tränen in den Augen, hielten sich gegenseitig im Arm. Sie standen schweigend mit Blick auf das stetig wachsende Blumenmeer.