Wer ist der Mann, der in München mit einem Wagen in einen Demonstrationszug fuhr? Am Tag nach dem Anschlag werden falsche Behauptungen korrigiert.

Patrick Guyton 14.02.2025 - 17:06 Uhr

Das stille Gedenken an die Opfer des Anschlags von München dauert sechs Minuten. Um 10.01 Uhr kommen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sowie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gemessenen Schrittes von der Marsstraße in der Münchner Maxvorstadt und biegen nach rechts in die Seidlstraße ein. Alle drei sind in schwarz gekleidet und tragen jeweils eine weiße Rose in der Hand.