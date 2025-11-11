Pakistan erlebt sei einer Weile einen Anstieg der Gewalt - nun wurde auch die Hauptstadt getroffen. Der Verteidigungsminister stellt fest: „Wir befinden uns im Kriegszustand.“
11.11.2025 - 14:29 Uhr
Bei einem seltenen Anschlag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind nach Behördenangaben zwölf Menschen getötet worden. Bei dem Vorfall vor einem Bezirksgericht seien zudem 27 Personen verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Pakistans Innenminister Mohsin Naqvi sprach in einer Fernsehansprache von einem Selbstmordanschlag.