Die Betroffenen des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt erhoffen sich im Prozess Antworten. Am zweiten Prozesstag spricht der Angeklagte - und nennt schockierende Details.
11.11.2025 - 15:52 Uhr
Stundenlang redet der Todesfahrer von Magdeburg und schweift ab - am frühen Nachmittag des zweiten Prozesstages jedoch gibt er zu: „Dann habe ich einfach Gas gegeben.“ Fast elf Monate nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg am 20. Dezember 2024 hat Taleb al-Abdulmohsen vor dem Landgericht Magdeburg die Tat beschrieben.