Zwei junge Männer haben einen anderen Autofahrer am Mittwoch auf der Autobahn bei Kirchheim (Kreis Esslingen) massiv unter Druck gesetzt. Hintergrund könnte ein Streit sein.

Zwei Autofahrer sollen einen 21-Jährigen auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe durch ihre Fahrweise mehrfach gefährdet haben. Der Polizei zufolge waren der 18 Jahre alte Seat-Fahrer und der 19-jährige Audi-Fahrer am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn unterwegs. Bereits auf Höhe der Anschlussstelle Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) sollen sie einen 21-jährigen Peugeot-Fahrer wiederholt überholt und anschließend gefährlich ausgebremst haben. Zudem sollen sie den Mann mehrfach bedroht haben.

Die riskanten Fahrmanöver erstreckten sich nach Angaben der Polizei bis zum Autobahnkreuz Stuttgart. Hintergrund könnte ein privater Disput zwischen den beiden Tatverdächtigen und dem 21-Jährigen gewesen sein, heißt es in dem Pressebericht der Polizei.

Der bedrängte Autofahrer ruft die Polizei

Nachdem der Peugeot-Fahrer die Polizei verständigt hatte, traf eine Streifenwagenbesatzung gegen 12 Uhr alle drei Fahrzeuge auf dem Autobahnrastplatz Sommerhofen Nord an und kontrollierte die Fahrer. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten sie ihre Fahrt fortsetzen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr gegen die 18- und den 19-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart-Vaihingen unter sich unter der Telefonnummer: 0711/ 6869-0 oder per Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.