Zwei junge Männer haben einen anderen Autofahrer am Mittwoch auf der Autobahn bei Kirchheim (Kreis Esslingen) massiv unter Druck gesetzt. Hintergrund könnte ein Streit sein.
16.06.2026 - 16:02 Uhr
Zwei Autofahrer sollen einen 21-Jährigen auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe durch ihre Fahrweise mehrfach gefährdet haben. Der Polizei zufolge waren der 18 Jahre alte Seat-Fahrer und der 19-jährige Audi-Fahrer am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn unterwegs. Bereits auf Höhe der Anschlussstelle Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) sollen sie einen 21-jährigen Peugeot-Fahrer wiederholt überholt und anschließend gefährlich ausgebremst haben. Zudem sollen sie den Mann mehrfach bedroht haben.