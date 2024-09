Am frühen Mittwochmorgen verliert eine Autofahrerin auf der A8 an der Anschlussstelle Kirchheim-Ost aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und wird verletzt. Wegen Bergungsarbeiten ist der Streckenabschnitt zeitweise gesperrt.

Laut Angaben der Polizei war die 33-Jährige um 1.55 Uhr auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Bei der Anschlussstelle Kirchheim-Ost verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Frau geriet mit ihrem VW Passat daraufhin ins Schleudern und krachte in die Mittelleitplanke. Die Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Ihr 31-jähriger Beifahrer blieb unverletzt.

Autobahn in Richtung Stuttgart zeitweise gesperrt

Wie die Polizei mitteilte, entstand infolge des Unfalls ein Trümmerfeld über alle drei Fahrstreifen. Feuerwehr und Autobahnmeisterei waren im Einsatz, um die Fahrbahn zu räumen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden, bevor wieder alle Streifen freigegeben werden konnten. Am Morgen war die Strecke wieder frei.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden wird auf 17.000 Euro geschätzt.