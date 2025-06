Im vergangenen Jahr hat die Anzahl antimuslimischer Vorfälle in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Die Dunkelziffer dürfte allerdings noch deutlich höher sein.

epd 17.06.2025 - 14:06 Uhr

. Im Jahr 2024 sind nach Angaben der Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit (Claim) mit 3.080 antimuslimischen Vorfällen bundesweit so viele Übergriffe wie noch dokumentiert worden. Das bedeute einen Anstieg um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, erklärte Co-Geschäftsführerin Rima Hanano am Dienstag bei der Vorstellung des Jahresberichts 2024 in Berlin. Zudem gehe die Allianz von einer hohen Dunkelziffer aus.