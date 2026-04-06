Die Bregenzer Festspiele erleben einen Kartenansturm: Für Verdis „La traviata“ sind fast alle Tickets vergriffen. Damit ist beim diesjährigen Festival sogar ein Rekord in Sicht.
06.04.2026 - 12:38 Uhr
Die Bregenzer Festspiele steuern mit ihrer diesjährigen Seebühnenproduktion „La traviata“ auf einen Rekord zu: Schon rund um Ostern dürfte die Oper von Giuseppe Verdi ausverkauft sein, wie eine Sprecherin mitteilte. Insgesamt wären dann etwa 188.000 Karten für die 28 Vorstellungen im Juli und August vergeben – so früh wie noch nie in der rund 80-jährigen Geschichte des Festivals.