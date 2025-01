Donald Trump, der künftige US-Präsident, hat kurz vor seiner Vereidigung eine eigene Kryptowährung eingeführt, die seinen Namen trägt. Die Ankündigung löste einen Ansturm auf die neue Währung aus.

red/AFP 18.01.2025 - 19:16 Uhr

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat kurz vor seiner Vereidigung eine eigene Kryptowährung eingeführt, die nach ihm benannt ist. Die Ankündigung in der Nacht auf Samstag löste einen Ansturm auf die neue Währung aus, der dazu führte, dass die Gesamtbewertung binnen weniger Stunden auf mehrere Milliarden Dollar anstieg. In seinem Netzwerk Truth Social und im Onlinedienst X erklärte Trump, dass es sich bei den Trump Coins um sogenannte Meme Coins handelt.