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Ansturm im Leobad Leonberg Fast 11 000 Besucher: Neues Kassensystem löst Ärger aus

Ansturm im Leobad Leonberg: Fast 11 000 Besucher: Neues Kassensystem löst Ärger aus
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Am frühen Morgen – da ist es noch ruhig im Leobad. Foto: Nathalie Mainka

Das heiße Pfingstwochenende lockte Tausende ins Leobad. Doch die Umstellung auf ein neues Bezahlsystem forderte Geduld. Was die Freibad-Besucher wissen müssen.

Einen regelrechten Besucheransturm hat das Leobad bei ungewöhnlich hochsommerlichen Temperaturen am Pfingstwochenende erlebt – begleitet von kleineren technischen Problemen beim neuen Kassensystem. Wie die Stadt Leonberg auf Anfrage bestätigt, war es durch die Umstellung zu Verzögerungen am Eingang gekommen. Die Badegäste mussten sich phasenweise in längeren Warteschlangen gedulden. Denn die bisherigen Geldwert- und Jahreskarten werden aktuell auf das neue Kassensystem umgestellt.

 

„Dafür werden sie zunächst im alten System ausgelesen und dann auf das neue System umgebucht. Dieser Vorgang nimmt mehr Zeit in Anspruch als ein reiner Ticketkauf. Wenn ein Umtausch nicht klappt, nehmen die Kassenmitarbeitenden den Fall auf und kümmern sich im Nachgang darum“, sagt Leila Fendrich, die Pressesprecherin der Stadt Leonberg. Um die Situation am Pfingstwochenende zu entschärfen, wurde zeitweise eine zweite Kasse geöffnet.

Der Ticket-Kauf online soll Zeit sparen

Für den einen oder anderen gab es zudem eine ärgerliche Überraschung an der Kasse, wenn er sich im Vorfeld seines Ausflugs ins Leonberger Freibad online über die aktuellen Eintrittspreise informiert hatte – dabei aber auf ein PDF-Dokument mit veralteten Angaben gestoßen war. „In der Zwischenzeit haben wir veranlasst, dass die neuen Preise in der Suchmaschine erscheinen“, sagt Leila Fendrich. Die Einzelkarte kostet 5,50 Euro, für die Abendkarte zahlen Gäste 4 Euro. Die ermäßigten Preise liegen bei 3,50 beziehungsweise 2,50 Euro. Für eine Jahreskarte sind für Erwachsene 300 Euro fällig (ermäßigt 150 Euro), für eine Saisonkarte 100 Euro (ermäßigt 50 Euro).

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Zudem gibt es die Möglichkeit, Geldwert- oder Familienjahreskarten zu erwerben. An der Leobad-Kasse ist weiterhin Bar- und Kartenzahlung möglich, an den neuen Verkaufsterminals kann aber ausschließlich mit Karte bezahlt werden. Tickets können aber auch online über die Website der Stadtwerke Leonberger geholt werden. „Das ist vor allem an heißen Tagen empfehlenswert, da allein der QR-Code am Eingangs-Drehkreuz gescannt werden muss“, sagt die Pressesprecherin.

Die Security muss einmal einschreiten

Trotz der hohen Temperaturen und des Andrangs sei das Pfingstwochenende aus Sicht der Verantwortlichen weitgehend ruhig verlaufen, heißt es. Von Samstag bis Montag zählte das Leobad fast 11 000 Badegäste. Der stärkste Tag war dabei der Pfingstmontag mit fast 5000 Besucherinnen und Besuchern. Größere Zwischenfälle habe es nicht gegeben. „In einem Fall haben Badegäste selbstständig die Polizei verständigt, die Security hat deeskalierend eingegriffen. Zudem wurde ein Hausverbot ausgesprochen“, sagt die Stadtsprecherin

Das Leobad hat täglich von 7.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Auf den Parkplätzen kann mit Parkscheibe bis zu acht Stunden lang kostenfrei geparkt werden.

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