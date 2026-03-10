Die bezaubernd schöne und zart elegante türkische Mittelmeerküste bietet ein unvergessliches Erlebnis voller Komfort und Freude.

NPG Digital 20.03.2026 - 08:34 Uhr

Eine 1000 Kilometer lange Küste, geschützt durch das Taurusgebirge im Norden, mit einem ganzjährig milden mediterranen Klima und 300 Sonnentagen. Mit üppig grünen Pinien- und Zedernwäldern, feinen Sandstränden und kristallklarem türkisfarbenem Meer ist das malerische türkische Mittelmeer die perfekte Adresse für ein wunderbares Urlaubserlebnis, bei dem die sonnenverwöhnten Ausblicke die Besucher begeistern.

Die türkische Riviera ist berühmt für ihre endlosen Strände, ihre unberührten Buchten und natürlichen Pools, in denen natürliche Quellwasser ins Meer münden, und nicht zuletzt für ihre atemberaubenden Resorts, die inmitten der Natur liegen und Modernität mit Tradition verbinden. Antalya, Heimat dieser einzigartigen Küsten, ist nach wie vor führend in diesem Bereich als Stadt mit den meisten Stränden mit Blauer Flagge weltweit und steht für internationale Qualitäts- und Umweltstandards.

Unterkunft vom Feinsten

Man stelle sich eine Unterkunft vor, die alle Wünsche übertrifft: Zum Beispiel ein abgeschiedenes Resort im Herzen der Natur, wo der Wald das Meer umarmt, ein Zimmer das höchsten Komfort und einen Blick über das türkische Mittelmeer bietet. Der Concierge unterstützt mit größter Sorgfalt bei der Reiseplanung. Ob geführte Touren zu historischen Sehenswürdigkeiten oder Bootsausflüge zu abgeschiedenen Buchten – nahezu alles lässt sich organisieren.Auch ein persönlicher Einkaufsberater steht zur Verfügung und kennt die besten Adressen für alles, was Reisende in Türkiye suchen. Wer das Meer liebt, kann eine private Angeltour buchen. Sie endet mit einem Abendessen bei Sonnenuntergang, bei dem der Fang des Tages zusammen mit einem Glas regionalem Wein oder Raki serviert wird.

Das gastronomische Erlebnis im türkischen Mittelmeer endet hier noch nicht. In dieser Region versorgt die großzügige Mutter Erde die Menschen mit frischem Obst und Gemüse, da das Klima und der Boden für den Anbau einer Vielzahl von Produkten geeignet sind. Die mediterrane Küche zeichnet sich durch einfache, gesunde, pflanzliche und vegetarische Gerichte aus, die hauptsächlich mit nativem Olivenöl extra zubereitet werden. Die lokalen Bio-Bauernhöfe bauen köstliche Produkte an, die auf natürliche Weise das Immunsystem stärken und in allen lokalen Gerichten verwendet werden. Traditionelle Restaurants bieten köstliche Mezes wie patlican salatasi (Auberginenpüree), lakerda (gesalzener Bonito) und zeytinyağli fasulye (in Olivenöl gekochte Bohnen) als Beilage zu frischem Fisch.

Atemberaubende Erlebnisse

An der türkischen Riviera finden das ganze Jahr über Festivals und kulturelle Veranstaltungen statt, die internationale Kunst- und Kulturliebhaber nach Antalya locken. Die Stadt bietet das ganze Jahr über zahlreiche Live-Musikveranstaltungen und ist Gastgeber des Golden Orange Film Festivals, dem größten Filmfestival des Landes, das sowohl Kinoliebhaber als auch Filmprofis willkommen heißt. Das hochgelobte Jazzfestival in Kaş bietet eine perfekte Gelegenheit für diejenigen, die sich nachts in jazzige Klänge vertiefen und tagsüber die Unterwasserwelt der Region erkunden möchten – denn die charmante Stadt Kaş und die nahe gelegene Insel Kekova sind auch für ihre atemberaubenden Tauchplätze bekannt.

Das exquisiteste Erlebnis erwartet Sie jedoch beim Aspendos International Opera and Ballet Festival, das im zweitausend Jahre alten, wundersamen Aspendos-Theater stattfindet – schon unsere Vorfahren schätzten diese Kunst. Nehmen Sie Platz auf einem der tausend Jahre alten Sitze und genießen Sie im hier und jetzt fantastischeOpern- und Ballettaufführungen.

Die Region, geprägt vom Erbe vieler Zivilisationen, besitzt ein außergewöhnlich reiches archäologisches und kulturelles Erbe. Einige dieser Stätten lassen sich bequem und eindrucksvoll auf dem Seeweg erreichen. Vom alten römischen Hafen von Antalya aus starten Boote, die durch kristallklares, türkisfarbenes Wasser führen. Dabei eröffnen sich eindrucksvolle Blicke auf antike Städte wie Side, Patara, Olympos und Phaselis.

Auf dem Lykischen Weg durch Geschichte und Natur

Entlang der leuchtenden Küste erstreckt sich der Lykische Weg – der erste Fernwanderweg des Landes und das Herz eines Landstrichts, der zurecht als Land des Lichts gilt. Die Route verbindet bedeutende Kulturerbestätten wie die UNESCO-Welterbestadt Xanthos-Letoon und die imposanten Felsengräber von Myra. Sie führt durch geschichtsträchtige Siedlungen und zieht an anderen in sanfter Eleganz vorbei. Diese Reise ist mehr als ein Weg durch die Landschaft – sie wird zu einer Begegnung mit einer Zivilisation, die von Licht, Gedanken und Freiheit geprägt ist.

Maßgeschneiderte Bootserlebnisse reichen von einwöchigen Ausflügen über Inselhopping-Picknicks bis hin zu romantischen Sonnenuntergangsfahrten – an Bord von Motoryachten für diejenigen, die es eilig haben, und Segelbooten für diejenigen, die es lieben, sich Zeit zu nehmen und sich vom Wind treiben zu lassen. Den Urlaub an wunderschönen Küsten genießen, die Blau- und Grüntöne vereinen die Blau- und Grüntöne vereinen bietet puren Genuss – während das türkisfarbene Mittelmeer an feinen Sand- oder Kiesstränden plätschert und alte Pinienwälder die Luft mit ihrem Duft erfüllen. Wenn man sportlich aktiv sein möchte, kann man zusätzlich zum Erlebnis auf dem Meer auch die weltberühmten Golfplätze, malerischen Wanderwege und Radwege ausprobieren.

Ein schönes Shopping-Erlebnis

Von riesigen Einkaufszentren und Outlet-Centern bis hin zu kleinen Kunsthandwerksläden in Seitenstraßen bietet die türkische Riviera ihren Besuchern viele Einkaufsmöglichkeiten. Man kann einen privaten Einkaufsassistenten engagieren oder die Geschäfte auf eigene Faust erkunden – egal, ob man hochwertiges Leder von Meisterhandwerkern, handgefertigten Schmuck und von historischem Erbe inspirierte Objekte oder Designerkleidung sucht, die Tradition und Moderne verbindet.

Beruhigung der Sinne

Nach einem aktiven Tag sorgen wohltuende Hände im Hotel für Entspannung. Exklusive Spa- und Thalassotherapie-Pakete bieten beeindruckende und zugleich regenerative Erlebnisse. Auch Achtsamkeitsprogramme, Personal Training und Gruppenaktivitäten helfen, Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht zu bringen. Modernste Trainingsgeräte und der Blick auf das Meer schaffen dafür die ideale Umgebung.

Nach einem erlebnisreichen Tag am Mittelmeer bietet sich ein achtsamer Spaziergang am Sandstrand oder durch den grünen Wald an. Eine sensorische Walking-Session fördert Stressabbau und hebt die Stimmung. Zuerst richtet sich der Blick ruhig nach vorn, während sich Formen im Blickfeld verändern. Dann folgt die Aufmerksamkeit den Fußsohlen, die den wechselnden Untergrund spüren. Schließlich treten die Geräusche von Schritten, Wellen und Blättern in den Vordergrund – die Welt bewegt sich im eigenen Rhythmus. Zum Abschluss liegt der Fokus auf den Düften der Natur. Ein Moment des Innehaltens, um neue Energie an der türkischen Riviera zu tanken..

Klingt nach einem Paradies? Dann wartet die Webseite von Go Türkiye mit weiteren Informationen für den unvergesslichen Sommerurlaub in Antalya.