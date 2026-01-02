Nach dem tödlichen Unfall in Nigeria ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Fahrweise. Zwei Freunde des Boxers starben am Unfallort.
02.01.2026 - 17:57 Uhr
Nach dem schweren Verkehrsunfall in Nigeria mit Box-Star Anthony Joshua im Wagen muss sich der Fahrer vor Gericht verantworten. Ein 46-jähriger Mann wurde am Freitag laut Polizeiangaben wegen „rücksichtsloser und gefährlicher Fahrweise mit Todesfolge“ sowie unter anderem wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein angeklagt. Zwei Freunde Joshuas waren bei dem Unfall am Montag ums Leben gekommen.