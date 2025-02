Wer Antidepressiva absetzen möchte, hat mitunter mit starken Symptomen zu kämpfen. Auch Nebenwirkungen treten häufig auf. Wie häufig und wie schlimm – da gehen die Meinungen unter Experten auseinander. Drei Betroffene aus Stuttgart erzählen, welche Probleme sie mit den Medikamenten hatten.

Nina Ayerle 05.02.2025 - 13:39 Uhr

Als sie die Pillen das erste Mal verschrieben bekam, war Sarah 17 Jahre alt. Sie leidet an der Borderline-Störung und hatte mit starken Ängsten zu kämpfen. Sie bekommt ein Antidepressivum verschrieben. Anfangs habe es in einer sehr hohen Dosis ganz gut geholfen, wie die Stuttgarterin per E-Mail erzählt. „Aber sie haben mich völlig abgestumpft. Ich fühlte nichts mehr“, schreibt die 37-Jährige weiter.