Er galt als deutsche Antwort auf Frank Sinatra: Am 1. April jährt sich der Todestag von Harald Juhnke zum 20. Mal. Das Stuttgarter Auktionshaus Eppli versteigert nun die „wohl letzten persönlichen Gegenstände“ des Entertainers. Wie es dazu gekommen ist.

Uwe Bogen 11.03.2025 - 19:00 Uhr

Am 1. April jährt sich der Todestag des Berliner Schauspielers zum 20. Mal. „Ich war ein Bettler, ein Playboy, ein Söldner, ein Spieler, ein Clown und ein Poet“ sang Harald Juhnke in seiner Version von Frank Sinatras „That’s Life“ und erklärte damit sein künstlerisches Leben in einem Satz. Der 1929 geborene Berliner war beliebt für seine freche Schnauze, war niemals ein Kind von Traurigkeit und stand auch zu seinen Schwächen, mit denen sein Publikum ihn liebte. Seine Definition von Glück lautete so: „Keine Termine und leicht einen sitzen.”