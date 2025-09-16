Antisemitische Cancel Culture Rhetorik kostet nichts, Solidarität schon
Alle regen sich über den Rauswurf des israelischen Dirigenten Lahav Shani beim Flandern-Festival auf. Aber boykottiert werden die antisemitischen Boykotteure nicht.
An diesem Mittwoch gastiert das Freiburger Barockorchester beim Flandern-Festival in Gent. Zusammen mit dem belgischen Vokalensemble Vox Luminis und seinem Leiter Lionel Meunier führen die weltweit renommierten Originalklang-Cracks Bachs h-Moll-Messe auf. Genau einen Tag später hätten beim selben Festival am selben Ort die Münchner Philharmoniker mit ihrem designierten Chefdirigenten Lahav Shani konzertieren sollen – wären sie nicht von der Festivalleitung aus dem Programm geschmissen worden. Grund: Shani ist israelischer Staatsbürger. Und Jude. 21 Prozent aller israelischen Staatsbürger sind keine Juden, sondern palästinensische Araber. Es ist müßig zu spekulieren, ob Shani auch ausgeladen worden wäre, zählte er zu dieser israelischen Bevölkerungsgruppe. Die Begründung der Festivalleitung lässt mit ihrem heuchlerischen und zynischen Ton die Antwort ahnen.