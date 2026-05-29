Antisemitische Sprüche, Hakenkreuze auf T-Shirts: Kanye West empört. Mehrere Länder verbieten Auftritte seiner Europa-Tournee. Auch in den Niederlanden gibt es Proteste – doch ohne Erfolg.
29.05.2026 - 12:37 Uhr
Den Haag/Arnheim - Trotz heftiger Proteste darf der wegen antisemitischer Äußerungen umstrittene US-Rapper Kanye West wie geplant Anfang Juni im niederländischen Arnheim auftreten. Es gebe keinen gesetzlichen Grund, ihm die Einreise zu verweigern, sagte der zuständige Minister für Asyl- und Migration, Bart van den Brink, in Den Haag. Das Parlament hatte sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen. Jüdische Organisationen hatten ein Auftrittsverbot gefordert.