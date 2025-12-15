 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Sydney könnte überall sein

Antisemitismus Sydney könnte überall sein

Antisemitismus: Sydney könnte überall sein
1
Gedenken nach dem Massaker in Sydney. Foto: AFP

Der Terrorangriff am Bondi Beach lenkt den Blick auf ein weltweites Übel: Antisemitismus. Dafür gibt es keine Rechtfertigung, meint unser Autor Armin Käfer.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Bis zu diesem Sonntag war der Bondi Beach ein Schauplatz der Lebensfreude. Nun wurde er zum Schauplatz von Hass, Terror und menschenverachtender Gewalt. Das antisemitische Massaker von Sydney ist ein Menetekel – ein Zeichen, das von Unheil kündet und vor weiterem Unheil warnt. Sydney ist uns nur geografisch fern. Was dort geschehen ist, berührt uns unmittelbar. Und es könnte allerorten passieren, auch in Deutschland. Jüdisches Leben ist überall bedroht. Die Freveltat von Sydney mahnt den Rest der Welt.

 

Der Antisemitismus ist ein globales Phänomen. Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 ist er rund um den Erdball geradezu explodiert – auch wenn dies widersinnig erscheint. Just die Landsleute und Glaubensgenossen der Opfer von damals erfahren vielfach Hass statt Mitgefühl.

Zustände in Gaza rechtfertigen keinen Antisemitismus

Gewiss, auch nach dem 7. Oktober 2023 ist im Nahen Osten Schreckliches passiert. Kritik daran ist selbstverständlich legitim. Alle Empörung, so verständlich und berechtigt sie auch sein mag, legitimiert aber weder Hetze noch neuerliche Gewalt.

Wer mit dem Verweis auf die Zustände in Gaza gegen Juden aufwiegelt, sie ausgrenzt oder gegen sie handgreiflich wird, sie gar vernichten will, nur weil es Juden sind – der ist ein Rassist, egal welche Vorwände zur Rechtfertigung er ins Feld führt.

Viele Deckmäntelchen

Auch in Deutschland grassiert der Antisemitismus. Übergriffe gegen Menschen jüdischen Glaubens und deren Institutionen haben sich vervielfacht. Die Echokammern in den angeblich sozialen Medien bieten Resonanzräume für solche Niedertracht – aber auch viel zu viele Hohlköpfe, die heutzutage unsere Hochschulen bevölkern. Der Umstand, dass gerade Universitäten und deren Campus zum Exerzierplatz für judenfeindliche Propaganda verkommen sind, zeugt von Ungeist und beschämt jedes Land, in dem das vorkommt.

Antisemitismus ist nicht nur ein globales Phänomen, sondern auch ein ideologisch nahezu universelles. Er hat viele Wurzeln und viele Deckmäntelchen. Antisemitismus dient als Scharnier für alle Denkmuster, welche die Welt nach groben Schablonen sortieren: nach gut und „böse“, Gleichgesinnten und Feinden, Unterdrückten und angeblichen Frontkämpfern einer systematischen Unterdrückung.

Historisches Analphabetentum

Das linke Gefasel, wonach die Juden in Israel so etwas wie Agenten des Postkolonialismus seien, zeugt von historischem Analphabetentum. Es ist so irre wie die Nachgeburten rechten Rassenwahns. Antisemitismus bietet Extremisten jeglicher Couleur ein gemeinsames Thema – eine Projektionsfläche für ihren Hass. Wer Juden per se verdächtigt, widerspricht der Menschlichkeit aller Menschen. Und wer ausgerechnet jetzt, wo im Nahen Osten eine Waffenruhe vereinbart ist, Gewalt gegen Juden schürt, sie gar selbst verübt oder auch nur klammheimlich damit sympathisiert, der verhöhnt alle Bemühungen um einen Frieden.

Der Blick nach Sydney darf uns nicht übersehen lassen, dass es auch in Deutschland riskant geworden ist, sich öffentlich zum Judentum zu bekennen. Ausgerechnet im Land des Holocaust erleben Juden, dass sie sich eigentlich nur dann sicher fühlen können, wenn sie unsichtbar sind.

Zuletzt wurde viel darüber gestritten, ob es zur deutschen Staatsräson gehört, Israels Politik zu verteidigen. Es ist aber allemal deutsche Staatsräson, dass Menschen jeglicher Herkunft, Ethnie und Religion Respekt verdienen. Und dieser Räson sollten sich sämtliche Staaten verpflichtet fühlen, in denen Freiheit und Menschenwürde nicht bloß hohle Phrasen sind.

Weitere Themen

Deutschland: CDU will Rentenkommission freie Hand geben - Weise für Ko-Vorsitz nominiert

Deutschland CDU will Rentenkommission freie Hand geben - Weise für Ko-Vorsitz nominiert

Carsten Linnemann will der Rentenkommission völlig freie Hand für eine langfristige Reform geben. Es sei „extrem wichtig“, dass sie ohne Denkverbote arbeite.
Kostas & Mohr 2025: Die Karikatur des Tages

Kostas & Mohr 2025 Die Karikatur des Tages

Unsere Karikaturisten Kostas und Mohr haben einen ganz besonderen Blick auf große Politik, gesellschaftliche Zustände und kleine Phänomene. Unsere Karikaturen des Jahres 2025.
Von unserer Redaktion
Staatsanwaltschaft Flensburg: Habeck-Blockade: Sechs Demonstrierende verurteilt

Staatsanwaltschaft Flensburg Habeck-Blockade: Sechs Demonstrierende verurteilt

Wegen der Blockade einer Fähre mit Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck sind sechs Demonstrierende verurteilt worden. Das Gericht sah Nötigung bei einem Bauernprotest.
Versorgung Bürgergeldbeziehender: Kassen wollen juristische Klarheit für alle Sozialversicherungen

Versorgung Bürgergeldbeziehender Kassen wollen juristische Klarheit für alle Sozialversicherungen

Die gesetzlichen Kassen klagen gegen den Bund wegen zu niedriger Beiträge für Bürgergeldbeziehende und verlangen ein Grundsatzurteil. Zudem fordern sie Milliarden für Corona-Hilfen.
Maria Kolesnikowa: Immer an Freiheit geglaubt

Maria Kolesnikowa Immer an Freiheit geglaubt

Die belarussische Oppositionspolitikerin ist nach mehr als fünf Jahren frei. Über manches, was sie erlebt hat möchte sie lieber nicht sprechen.
Von Christian Gottschalk
Newsblog zum Krieg in Nahost : Australiens Premierminister widerspricht Netanjahu

Newsblog zum Krieg in Nahost Australiens Premierminister widerspricht Netanjahu

Seit dem 10. Oktober gilt zwischen Israel und der Hamas eine Waffenruhe. Doch die Lage bleibt angespannt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Warum die Deutschen Fake News fürchten

Desinformation und Demokratie Warum die Deutschen Fake News fürchten

Desinformationen im Internet sind ein großes Problem für Demokratie und Gesellschaft – dem stimmt eine Mehrheit der Deutschen zu. Doch die Einigkeit ist trügerisch, wie eine aktuelle Studie weiter zeigt.
Von Markus Brauer
Digitale Abhängigkeit: Trump zeigt Zuckerbrot und Peitsche

Digitale Abhängigkeit Trump zeigt Zuckerbrot und Peitsche

Die US-Regierung versucht die ohnehin übergroße Macht amerikanischer Digitalkonzerne in der EU zu zementieren. Die Europäer müssen sich entschieden wehren, kommentiert Rainer Pörtner.
Von Rainer Pörtner
Vorfall im Reichstagsgebäude: AfD-Abgeordneter wegen Hitlergrußes angeklagt

Vorfall im Reichstagsgebäude AfD-Abgeordneter wegen Hitlergrußes angeklagt

Nach dem Vorwurf des Hitlergrußes im Bundestag verliert Matthias Moosdorf seine Immunität. Auch innerhalb der AfD-Fraktion gab es zuletzt Spannungen um den Politiker.
Belarussische Opposition: Dobrindt: Deutschland nimmt Maria Kolesnikowa aus Belarus auf

Belarussische Opposition Dobrindt: Deutschland nimmt Maria Kolesnikowa aus Belarus auf

Der belarussische Machthaber Lukaschenko ließ auf Drängen von US-Präsident Trump viele Gefangene frei, darunter große Namen. Zwei davon will Deutschland aufnehmen.
Weitere Artikel zu Antisemitismus Sydney Kommentar Rassismus
 
 