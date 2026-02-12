Antoine Tamestit Er dirigiert mit dem Bratschenbogen
Als „Artist in Residence“ kuratiert Antoine Tamestit beim SWR Symphonieorchester mehrere Konzerte. Dabei setzt der Bratschist besondere Akzente, etwa mit ungarischer Musik.
Bei der Probe im Freiburger Konzerthaus sitzt Antoine Tamestit auf einem kleinen Podest links vorne und hat das in Kammerorchesterbesetzung aufgefächerte SWR Symphonieorchester im Blick. Violinen sind bei Johannes Brahms‘ 2. Serenade in A-Dur, op. 16, keine besetzt.