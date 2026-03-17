Nach heftigen Vorwürfen meldet sich Antonio Rüdiger zu Wort: Hat der Abwehrchef von Real Madrid wirklich absichtlich hart gegen Diego Rico vom FC Getafe gefoult – oder wird die Szene dramatisiert? Seine klare Antwort sorgt für Diskussionen.
Antonio Rüdiger von Real Madrid CF hat die Anschuldigungen seines Gegenspielers Diego Rico vom FC Getafe entschieden bestritten. Ihm war vorgeworfen worden, im Ligaspiel absichtlich ein hartes Foul begangen zu haben. Der deutsche Nationalspieler betonte jedoch, dass er gewisse Grenzen nicht überschreite.