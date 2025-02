Vorfall in S4 nach Marbach Mann greift 41-Jähriger in S-Bahn zwischen die Beine – Zeugen gesucht

Eine 41-Jährige fährt am Dienstagabend in der S-Bahn in Richtung Marbach. An der Haltestelle Zuffenhausen steigt ein Mann ein. Er stellt sich offenbar ihr gegenüber und greift ihr zwischen die Beine. Die Polizei ermittelt.