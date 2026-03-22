Weniger Jobs, neuer Investor oder das Aus: Für die Brauerei Eichbaum entscheidet sich bald alles. Was die Gläubigerversammlung für die Marke und die Mitarbeitenden bedeutet.
22.03.2026 - 10:31 Uhr
Bei der insolventen Privatbrauerei Eichbaum in Mannheim steht die Entscheidung über die Zukunft an: Entweder kommt es zu einem Einstieg eines Investors oder zur Abwicklung des Mittelständers. Am kommenden Dienstag ist eine Gläubigerversammlung einberufen, die abschließend über das weitere Vorgehen abstimmt.