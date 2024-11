Abgeordnete von SPD, Grünen und Linken wollen Schwangerschaftsabbrüche rechtmäßig machen. Union und FDP sollten jetzt gewissenhaft handeln – und keinen Wahlkampf daraus machen, findet Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.

Rebekka Wiese 21.11.2024 - 17:45 Uhr

Es ist jetzt 32 Jahre her, dass der Bundestag beschloss, Schwangerschaftsabbrüche bis zur zwölften Woche zu erlauben. Und fast ebenso lang, dass das Bundesverfassungsgericht diese Regelung aufhob. Seitdem gilt in Deutschland, was das Urteil damals vorschlug: Der Eingriff steht im Strafgesetzbuch, ist aber bis zur zwölften Schwangerschaftswoche straffrei.