Von Paris nach Warschau: Kanzler Merz trifft in der polnischen Hauptstadt seinen Kollegen Tusk. Ein Ergebnis des Antrittsbesuchs: Beide Staaten wollen das Schienennetz ausbauen.

dpa 07.05.2025 - 19:48 Uhr

Warschau - Deutschland und Polen wollen ihre Bahnstrecken ausbauen - auch zur Verbesserung der Nato-Infrastruktur für Konfliktfälle. Er könne sich noch an die Zeiten erinnern, in denen diese Infrastruktur an der Elbe endete, sagte Polens Regierungschef Donald Tusk in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Warschau. "Sie muss am Bug, also an der Ostgrenze Polens enden." Er zähle sehr auf eine enge Zusammenarbeit.