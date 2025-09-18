Bundeskanzler Friedrich Merz hat bei seinem Antrittsbesuch beim spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez Meinungsverschiedenheiten mit Blick auf den Gazakrieg eingeräumt.
18.09.2025 - 21:50 Uhr
