Zum ersten Mal trifft der Bundespräsident den neuen Papst Leo XIV. Bei der Privataudienz geht es um internationale Krisenherde - und eine Einladung nach Berlin.
22.09.2025 - 13:29 Uhr
Rom - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht in Papst Leo XIV. und dem Vatikan einen wichtigen Vermittler in internationalen Krisen. Weltweit gebe es nur noch wenige Größen, die solchen Einfluss auf Konfliktparteien hätten, sagte Steinmeier nach seiner Privataudienz im Vatikan. "Wir können gar nicht darauf verzichten, wenn der Papst und der Vatikan hier seine Hilfe anbietet."