Das Renten-Drama ist überstanden, jetzt geht es für den Kanzler erstmal ins Ausland. Am Wochenende steht ein ganz besonderer Antrittsbesuch auf seinem Programm.
06.12.2025 - 04:30 Uhr
Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bricht heute zu seinen Antrittsbesuchen in Israel und Jordanien auf. Erste Station ist die jordanische Hauptstadt Amman, wo er König Abdullah II. treffen wird. Noch am Abend wird Merz in Jerusalem vom israelischen Präsidenten Izchak Herzog empfangen und am Sonntag ist ein Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geplant.