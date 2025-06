Das Erbrecht zählt zu den komplexesten Rechtsgebieten und stellt Erben und Erblasser häufig vor große Herausforderungen. Ein Anwalt für Erbrecht sorgt dafür, dass der letzte Wille zählt und das Vermögen in die richtigen Hände gelangt.

SWMN 30.06.2025 - 08:21 Uhr

Im Erbfall ist eine professionelle Beratung unverzichtbar. Ein erfahrener Anwalt für Erbrecht hilft seinen Klienten, ein Testament zu verfassen, begleitet Mandanten bei der Nachlassplanung, der Durchsetzung von Pflichtteilansprüchen oder der Lösung von Erbstreitigkeiten. Die Kanzlei Dommermühl bietet im Raum Böblingen, Heilbronn, Sindelfingen und Stuttgart eine umfassende Beratung und Vertretung zur Vermögens- und Nachfolgeplanung für Privatpersonen und Unternehmen an und sichert Klienten die maximale Sicherheit in diesem Bereich zu. Ob als Vorsorge oder nach dem Erbfall – die Kanzlei steht ihren Mandanten mit fundiertem Wissen und praktischer Expertise in allen Bereichen des Erbrechts beiseite.

Wann braucht man einen Anwalt für Erbrecht?

Einen Anwalt für Erbrecht hinzuzuziehen, ergibt sowohl vor als auch nach dem Erbfall Sinn. Möchten Einzelpersonen, Ehepaare oder Familien die Vermögensnachfolge geregelt haben, können sie die Kanzlei Dommermühl als Experten und Vertrauten konsultieren. Insbesondere in folgenden Bereichen können streitvermeidende, steueroptimierende und klärende Regelungen getroffen werden:

Nachfolgeregelungen

Patientenverfügungen und Vorsorgevollmacht

Verträge und Schenkungen

Verzichts- und Ausgleichsregelungen

Das Erbrecht betreffende familienrechtliche Regelungen

Doch auch im oder nach dem Erbfall erhalten Mandanten von der Kanzlei Dommermühl umfassende Beratung und Vertretung:

Hilfe und Orientierung im Erbfall

Für Laien sind die Prozesse im Erbfall häufig undurchsichtig und oftmals überwältigend. Für Orientierung und Hilfe in dieser Zeit unterstützt und vertritt die Kanzlei Dommermühl Mandanten zuverlässig und klärt auf, welche Rechte und Pflichten auf die Beteiligten zukommen, wie das Testament zu verstehen ist, ob man das Erbe annehmen oder ausschlagen sollte und welche Schritte zur Abwicklung des Nachlasses wichtig sind. Dies bietet Erben und weiteren Beteiligten in einer belastenden Zeit die nötige Sicherheit.

Unterstützung bei Erbstreitigkeiten

Kommt es zum Erbstreit, ist dieser häufig langwierig und emotional. Besonders in solchen Fällen lohnt es sich, Expertise hinzuzuziehen und sich professionellen Rat einzuholen. Felix Dommermühl vertritt seine Klienten in außergerichtlichen Gesprächen und Verhandlungen. Sollten diese dennoch scheitern, setzt sich der Fachanwalt für Erbrecht für die Ansprüche seiner Klienten auch vor Gericht ein.

Nachlassabwicklung

Ein Erbfall bedeutet für viele Menschen vor allem, in Trauer zu sein. Um sich in dieser Zeit nicht auch noch zusätzlich mit der Nachlassabwicklung befassen zu müssen, kann diese von einem Anwalt für Erbrecht übernommen werden. Dieser behält den Überblick, welche Fragen es zu klären und welche Regelungen es zu beachten gilt.

Testamentsvollstreckung: Anwalt für Erbrecht als Testamentsvollstrecker

Könnten im späteren Erbfall Streitigkeiten, Komplikationen oder Probleme auftauchen, empfiehlt sich im Einzelfall die Anordnung einer Testamentsvollstreckung. Testamentsvollstreckung kann vor allem dann empfehlenswert sein, wenn minderjährige Personen am Nachlass beteiligt sind, wenn die Erben weit voneinander entfernt leben, wenn die Begünstigten erst eine gewisse menschliche und geistige Reife erlangen sollen, wenn die Betroffenen einen Erbstreit befürchten oder wenn bedürftige oder behinderte Personen erben sollen. Hierbei beachtet der Testamentsvollstrecker alle rechtlichen und steuerlichen Vorgaben. Mit dem Einsatz eines Anwalts für Erbrecht als neutralen Testamentsvollstrecker können Streitpotenziale reduziert und eine geordnete Vermögensweitergabe erreicht werden.

Vermächtnisse und Durchsetzung von Pflichtteilansprüchen

Wer ein Vermächtnis- oder einen Pflichtteilsanspruch hat, erhält seinen Anteil am Nachlass nicht automatisch. Diese Ansprüche müssen gegen den oder die Erben geltend gemacht werden Auch in diesem Fall vertritt die Kanzlei Dommermühl ihre Mandanten. Sind diese Ansprüche zweifelhaft, hilft die Kanzlei Dommermühl bei deren Abwehr.

Steueroptimierung im Erbrecht

Wer die Steuerlast reduzieren möchte, kann beispielsweise die zur Verfügung stehenden Freibeträge klug nutzen, Familienklauseln einbeziehen und den Abzug wertmindernder Rechte bei lebzeitiger Übertragung, wie beispielsweise Wohnrecht oder Nießbrauch, nutzen. In allen Fragen zur Steueroptimierung steht Felix Dommermühl seinen Erblassern beratend zur Seite und hilft, die drohende Steuerlast zu reduzieren oder sogar zu vermeiden.

Um erbrechtliche Angelegenheiten vorausschauend und im Sinne aller Beteiligten zu regeln ist Erfahrung und umfangreiches Fachwissen notwendig. Ob vorausschauende Planung vor dem Erbfall zur Vermeidung von Konflikten oder Unklarheiten oder geordnete Nachlassabwicklung und Testamentsvollstreckung – Erben und Erblasser müssen diese Herausforderungen nicht alleine bewältigen, sondern können sich von Experten umfassend beraten und vertreten lassen.

Wie findet man einen guten Anwalt für Erbrecht?

Die Kanzlei Dommermühl ist spezialisiert auf das Erbrecht und berät ausführlich an den beiden Standorten in Böblingen und Heilbronn. Felix Dommermühl arbeitet bereits seit 16 Jahren als Anwalt für Erbrecht und kennt die verschiedenen Problemstellungen in diesem Bereich bestens. Mit seiner Expertise findet er die besten Lösungen für seine Mandanten.

Interessierte können das Kontaktformular auf der Webseite der Kanzlei Dommermühl ausfüllen, telefonisch unter 07031/9211070 (Böblingen) oder 07131/ 1274330 (Heilbronn) sowie per Mail Kontakt aufnehmen.

Kanzlei in Böblingen: Stadtgrabenstraße 22, 71032 Böblingen

Kanzlei in Heilbronn: Uhlandstraße 57, 74072 Heilbronn