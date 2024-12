Berlin - Der australische Tennisspieler Max Purcell unterzieht sich freiwillig einer vorläufigen Sperre im Rahmen des Anti-Doping-Programms. Das teilte die zuständige International Tennis Integrity Agency (Itia) mit.

Der 26-jährige Purcell, der in diesem Jahr im Doppel mit Landsmann Jordan Thompson gegen das deutsche Duo Kevin Krawietz/Tim Pütz das Endspiel der US Open gewann, habe einen Verstoß in Bezug auf die Anwendung einer verbotenen Methode eingestanden, schrieb die Itia in einer Stellungnahme. Der Australier beantragte eine vorläufige Sperre, die am 12. Dezember 2024 in Kraft getreten sei.

Lesen Sie auch

Während dieser Zeit darf Purcell nicht an offiziellen Tennisturnieren teilnehmen oder diese besuchen. Die Zeit, die er bei der vorläufigen Sperre verbüßt, wird ihm bei der möglichen endgültigen Sanktion angerechnet.