Anwohner rätseln in Stuttgart-Süd: Dachziegel stürzt auf Auto: BMW steht seit Monaten im Heusteigviertel still

Anwohner im Stuttgarter Süden rätseln, was es mit einem geparkten BMW auf sich hat. Der Wagen steht in der Mozartstraße, an der Ecke zur Mittelstraße, umrahmt von rot-weißen Kunststoff-Bauzäunen. Auch ein Laie erkennt beim Anblick des blauen Autos, dass es nicht mehr fahrbereit ist. Die Windschutzscheibe ist stark deformiert und an mehreren Stellen gerissen. Zerstört wurde sie mutmaßlich durch einen mehrere Kilogramm schweren Dachziegel, der sich offenbar an einem angrenzenden Mehrfamilienhaus gelöst hat und auf den BMW krachte. Er liegt auf den Scheibenwischern, in zwei Stücke zerbrochen.

Feuerwehr rückt mit Drehleiter an

Der Vorfall hat sich jedoch nicht in den vergangenen Tagen ereignet, sondern bereits vor drei Monaten. Am 16. Mai hatte es nachmittags über dem Heusteigviertel so stark gestürmt, dass sich an dem Gebäude mehrere Dachziegel lockerten. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert. Aufgrund der Gefahrenlage sperrten die Einsatzkräfte den Bereich rund um das Fahrzeug und den Gehweg mit rot-weißem Flatterband ab. Weitere Dachziegel, die drohten herunterzufallen, wurden per Drehleiter unter anderem aus der Regenrinne entfernt.

Der 5er BMW ist zumindest vor Parkremplern geschützt. Foto: Sebastian Steegmüller

Nach rund 30 Minuten rückte die Feuerwehr wieder ab. Die Polizei unterrichtete im Anschluss den Hauseigentümer über den Schaden am Dach. Auch der Halter des BMW wurde über den Vorfall informiert. „Der Fahrer war kurze Zeit später vor Ort“, sagt Polizeisprecherin Daniela Treude am Dienstagmittag. Trotz der Absperrung habe er die Möglichkeit gehabt, sein Auto wegzufahren oder umzuparken. Er habe jedoch verzichtet und das Auto zunächst stehen lassen. Aus persönlichen Gründen sei er im Anschluss – bis heute – jedoch nicht mehr in der Lage gewesen, sich um das Fahrzeug zu kümmern. Weitere Details gab die Sprecherin nicht preis.

Man darf gespannt sein, wie lange das beschädigte Auto noch im Heusteigviertel parkt. Das Fahrzeug hat noch bis September 2026 TÜV, der Anwohnerparkausweis ist bis Mitte des kommenden Jahres gültig. Und dennoch könnte die Stadt den Wagen wohl abschleppen lassen oder anderweitige Maßnahmen anordnen. „Fahrzeuge, die im öffentlichen Raum geparkt werden, müssen verkehrstauglich sein“, so die Einschätzung eines Verkehrsanwalts. Der 5er BMW ist es definitiv nicht.