Gewerbegebäude in Pforzheim brennt - Rauchwarnung

Anwohnerwarnung in Pforzheim

Eine große Rauchwolke steigt über einem Gebäude in Pforzheim auf. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Was ist passiert?

red/dpa/lsw 06.08.2024 - 20:59 Uhr

Wegen des Brands eines Gewerbegebäudes in Pforzheim mit starker Rauchentwicklung sind die Anwohner der Umgebung aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Brand sei unter Kontrolle, derzeit liefen noch Nachlöscharbeiten, sagte eine Sprecherin der Polizei am Abend. Menschen seien durch die Flammen nicht in Gefahr gewesen.