Anzeige gegen Alb-Fils-Klinik Nach Verdacht auf K.o.-Tropfen: Zwangsbehandlung eskaliert
Ein 19-Jähriger sucht die Göppinger Notaufnahme auf und landet fixiert auf der Intensivstation. Die Klinik sieht dennoch alles regelkonform.
Ein 19-Jähriger sucht die Göppinger Notaufnahme auf und landet fixiert auf der Intensivstation. Die Klinik sieht dennoch alles regelkonform.
Einer stemmt Atakan das Knie auf die Stirn, ein Zweiter drückt ihm einen Ellenbogen auf die Nase, gleichzeitig hält ihm ein Dritter den Mund zu. Dann spürt der Zwei-Meter-Mann einen Stich in der Armbeuge. Bald darauf verliert er das Bewusstsein.